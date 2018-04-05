رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان المصري: الحل السياسي هو المخرج لأزمة ليبيا التي تتميز بـ”القبلية الشديدة”

نشرت صحيفة صدى البلد المصرية حوارا مع رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب المصري كمال عامر الثلاثاء قال فيه إن الحلول السياسية هي المخرج الأساسي من التربص بدول المنطقة التى تشهد أزمات وبالتحديد ليبيا.

واعتبر رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي في مجلس النواب المصري أن ليبيا تتميز بالقبلية الشديدة و متسعة الحدود مؤكدا أن مصر لن تيأس من محاولة الوصول إلى حل لاسيما وأن أمن ليبيا ينعكس على مصر كونها دولة مجاورة.

وأضاف عامر بحسب الصحيفة أن مصر تضع ثقلها مع ليبيا وتهدف لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة بهدف تجميع الصف الليبي.

وبين كمال عامر أن مصر تؤمن دائمًا بعدم التوجه نحو الحلول العسكرية فى أزمات المنطقة بما فيها سوريا وليبيا.

وقال كمال عامرإن “لجنة الدفاع بمجلس النواب المصري بحثت خلال لقائها مع وزير الخارجية سامح شكري ، مختلف القضايا العربية والإقليمية التي تهم مصر، ومن بينها: القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وآخر تطورات ملف سد النهضة”.

الجدير بالذكر أن النظام المصري يشكل داعما رئيسيا لقوات عملية الكرامة المتحالفة مع حكومة مؤقتة تسيطر على شرق ليبيا بالتحالف مع عدد من أعضاء مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا.

وتدير حكومة الوفاق الوطني الليبية غرب البلاد، بعد إنشائها بموجب اتفاق سياسي وقعته الأطراف السياسية في مدينة الصخيرات المغربية، إلا أن عددا من أعضاء البرلمان وحكومة عبدالله الثني يرفضون تسليم السلطة للحكومة التي حصلت على دعم المجتمع الدولي.

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