اطلاق مشروع مدينة طرابلس الذكية

اعلن اليوم الخميس بطرابلس عن اطلاق مشروع المدينة الذكية بين قطاعي الاتصالات والداخلية وذلك تحت شعار ” انطلاقة نحو المدن الذكية” . وسيوفر هذا المشروع الذي يعتبر كجزء من الحكومة الالكترونية ، المعلومات عن حالة الطقس وحركة السير والنقل والطوارئ ومكافحة الجريمة وذلك عن طريق أجهزة الاستشعار الذكية الموزعة على كافة أرجاء المدينة التي بدورها ستقوم بتوفير كافة المعلومات والخدمات بدقة عالية .

وسيبدأ هذا المشروع من طرابلس وسيعمم على المنطقتين الشرقية والجنوبية وباقي مناطق ليبيا ، حيث ستكون له نتائج ايجابية لمساعدة أجهزة الشرطة والمرور في التعرف على أماكن المختنقات وابجاد الحلول المناسبة لها ، وكذلك توفير المعلومات اثناء حالات الطوارئ وللمطافئ والإسعاف والنجدة تفاديا للازدحام ولتسيير مهمة وصولهم في اقرب وقت ممكن . وذكرت مصادر الجهة المشرفة على هذا المشروع لبوابة افريقيا الاخبارية أن تكلفة انجازه تبلغ من 6 الى 11 مليون دينار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية