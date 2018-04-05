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اطلاق مشروع مدينة طرابلس الذكية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 اعلن اليوم الخميس بطرابلس عن اطلاق مشروع المدينة الذكية بين قطاعي الاتصالات والداخلية وذلك تحت شعار ” انطلاقة نحو المدن الذكية” .    وسيوفر هذا المشروع الذي يعتبر كجزء من الحكومة الالكترونية  ، المعلومات عن حالة الطقس وحركة السير والنقل والطوارئ ومكافحة الجريمة وذلك عن طريق أجهزة الاستشعار الذكية الموزعة على كافة أرجاء المدينة التي بدورها ستقوم بتوفير كافة المعلومات والخدمات بدقة عالية .   

وسيبدأ هذا المشروع من طرابلس وسيعمم على المنطقتين الشرقية والجنوبية وباقي مناطق ليبيا ، حيث ستكون له نتائج ايجابية لمساعدة أجهزة الشرطة والمرور في التعرف على أماكن المختنقات وابجاد الحلول المناسبة لها ، وكذلك توفير المعلومات اثناء حالات الطوارئ وللمطافئ والإسعاف والنجدة تفاديا للازدحام ولتسيير مهمة وصولهم في اقرب وقت ممكن . وذكرت مصادر الجهة المشرفة على هذا المشروع لبوابة افريقيا الاخبارية أن تكلفة انجازه تبلغ من 6 الى 11 مليون دينار 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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