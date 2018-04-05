التركاوي: أتحفظ على الاتفاق السياسي والأجسام الناتجة عنه

أكد عضو مجلس النواب خير الله التركاوي انه يتحفظ على الاتفاق السياسي رغم الدعم الاممي له. وقال التركاوي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه نتج عن الاتفاق السياسي المجلس الرئاسي ومجلس الدولة مشددا على رفضه لهما. وبشأن انتخابات هيئة رئاسة المجلس الأعلى للدولة أكد التركاوي أن المجلس بأكمله فاقد للشرعية خاصة موضحا انه لم يأتي بإرادة شعبية وإنما بدعم من المجتمع الدولي. ومن المقرر إجراء عملية انتخاب رئاسة المجلس يوم الأحد القادم، وذلك بعد تأجيلها عن موعدها السابق الذي كان مقررا امس الأربعاء.

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