«الجودة» تطرح مشروعها الجديد بتأسيس نظام شامل بصندوق الضمان الاجتماعي

عين ليبيا

نظم مدير إدارة الجودة وتقويم الأداء في صندوق الضمان الاجتماعي م. حمزة الشريف لقاء عمل ناقش فيه آليات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في الفروع والمكاتب الخدمية للصندوق.

هذا وقد أعلنت الإدارة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين متتالين شروعها الفعلي في تأسيس النظام الجديد والتدرج في مراحله الأول والثاني.

وحسب التقرير الذي حصلت إدارة الإعلام على نسخة منه فإنه: من المقرر أن تشمل الخطة إعادة تشكيل لثقافة موظفي الصندوق بتعزيز مفاهيم الجودة لديهم، أملاً في الانتقال من النمط الإداري التقليدي بالتعديل المستمر للأداء وصولاً إلى تحقيق رؤية ورسالة الصندوق وأهدافه الاستراتيجية.

وبحسب المتخصصين من فريق إدارة الجودة فإن ضمان خروج المشروع بصورته النهائية يشترط وجود نقاط فعلية ستسهم في نشر ثقافة الجودة الشاملة ويأتي في مقدمتها.

1. تجميع المواضيع المقترحة وتبويبها إلى شقين (تدريبي ــ توعوي).

2. دراسة الأعداد المستهدفة من كافة المستويات وحصرها.

3. تصنيف المستويات المستهدفة إلى مستويات قيادية (صف أول ـ ثاني ـ ثالث).

4. توزيع المواضيع المقترحة بما يتناسب مع كل مستوى.

5. توزيع جوانب الخطة، وفق جداول زمنية عن السنوات (2018/2019/2020)، مع الأخذ في الاعتبار التوزيعات الجغرافية للفروع.

6. إحالة الخطة إلى السيد: (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام) للاعتماد.

7. إحالة الخطة المعتمدة لسنة (2018) للمستوى الأول ولسنتي (2019- 2020) والثاني والثالث، لفريق العمل الاستراتيجي لتضمينها برامج تجويد الخدمات.

8. إحالة الخطة إلى مدير المركز الليبي للاستشارات وتنمية الموارد البشرية، ومدير إدارة الإعلام والتوعية الضمانية، ومدير إدارة شؤون الفروع بعد اعتمادها.

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