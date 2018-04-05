شركة الكهرباء تعلن دخول المنطقة الشرقية حالة إظلام تام

أعلنت محطة كهرباء شمال بنغازي حدوث إظلام تام للمناطق الممتدة من البريقة غربا وحتى الحدود المصرية شرقا مناطق جالو والكفرة جنوباً ولم يقدم المكتب الإعلامي للمحطة تفاصيل حول أسباب حالة الإظلام. وفي سياق منفصل تسبب دخول قطة في محطة توزيع أرضية بانقطاع الكهرباء عن عدة أحياء بمنطقة الساحل الشرقي في مدينة درنة بعد أن أدى دخولها إلى حدوث التماس كهربائى وحريق وانفجار المحطة.

ونقل مراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” في درنة عن مصدر بشركة الكهرباء، إن “فريق الصيانة بدائرة توزيع شرق درنة تلقى بلاغا بحدوث انفجار في محطة كهرباء صغيرة في حي الساحل الشرقي تحديدا في منطقة “الشعبية الصفراء”، وبعد توجههم إلى عين المكان وجدوا قطة متفحمة على لوحة التحكم بالمحطة”.

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