«العامة للثقافة» تحتفل باليوم العالمي للطفل اليتيم

احتفلت الهيئة العامة للثقافة، صباح اليوم الخميس، باليوم العالمي للطفل اليتيم، بديوان الهيئة، بمشاركة مؤسسة «أمل الوطن» لرعاية الأيتام وفروعها وبحضور مدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة العامة للثقافة وموظفيها ومنظمات المجتمع المدني .

وألقُيت كلمة الهيئة العامة للثقافة، نبيلة ديهوم، مرحبة بالضيوف الكرام ومحيية مؤسسة أمل الوطن لرعاية الأيتام مبينة أهمية إحياء هذا اليوم العالمي إيمانا من الهيئة بأن ليبيا لا تبنى إلا بسواعد أبنائها الباري.

وانطلقت الاحتفالية بالأغاني التي تتغنى بالطفولة وبالوطن مع موجات من الزغاريد والرقص على أنغام النوبة، وسط بهجة الأطفال والحضور. .

