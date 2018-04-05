داخلية الوفاق تطلق مشروع تركيب 1500 كاميرا في طرابلس

أطلقت وزارة الدخلية بحكومة الوفاق، الخميس، مشروع تركيب 1500 كاميرات مراقبة داخل مناطق طرابلس الكبرى، ضمن إطار “مشروع طرابلس الذكية”.

وأضافت الوزارة خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، أن هذه الكاميرات ستوزع على 400 نقطة مراقبة في 8 بلديات، مشيرة إلى أن مشروع تركيب الكاميرات يمثل 5% من مشروع طرابلس الذكية.

وأكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور، أن مشروع طرابلس الذكية هو اللبنة الأساسية لتحقيق أمن استراتيجي للوطن بأكمله، بداية من مدينة طرابلس ومرورًا بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية للبلاد.

يُذكر أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق حذرت، الاثنين الماضي، من المساس بأمن العاصمة، داعية أبناءها إلى الوقوف في وجه المؤامرات وحماية العاصمة.

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