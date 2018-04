أبو بكر بعيرة: بيئة عمل مجلس النواب طاردة وينبغي تداول رئاسة المجلس دورياً

المتوسط – سامر أبو وردة

قال عضو مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، إن مجلس النواب قد ضيع الطريق فترة طويلة، حيث بدأ المجلس عام 2014 بداية صحيحة واستمر نحو نصف عام بشكل جيد، ثم استجدت أمور أدت إلى تشرذمه، حيث اختلف الأعضاء، وصار المجلس يسير أموره بـ 30 نائب، وهو أمر غير صحيح من الناحية القانونية.

وطالب النائب أبو بكر بعيرة، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، إدارة مجلس النواب بتشكيل لجنة لدراسة أسباب عزوف النواب عن حضور الجلسات، مرجعًا أسباب ذلك العزوف -بحسب رأيه-إلى وجود بيئة عمل طاردة للنواب، شارحاً ذلك بظهور بعض الأطراف في وسائل الإعلام والتباهي بعدائهم للنواب، حتى أن أحدهم ادعى قيامه بضرب نائب رئيس البرلمان بعصا، وكذلك قطع الكهرباء عن جلسات المجلس.

وأوضح أبو بكر، أن استصدار قوانين تستلزم بلوغ النصاب لافتتاح الجلسة، واصفاً تسيير أعمال المجلس بالجلسات المعلقة، واستمرار الجلسات بعشرين عضو بـ “العبث السياسي”، داعياً هؤلاء النواب إلى أن يكونوا صرحاء، وإلى عدم مداهنة أو مسايرة أحد، مؤكداً أن المجلس بوضعه الحالي ليس بمقدوره استصدار تشريعات رئيسية مثل قانون الانتخابات.

واستنكر بعيرة، قيام المفوضية العليا للانتخابات بوضع قواعد لانتخاب رئيس الجمهورية، معتبراَ ذلك الأمر تدخلاَ في شؤون مجلس النواب، وأنه لا يحق للمفوضية التدخل في مثل هذه الأمور، ملقياً باللوم على مجلس النواب، الذي سمح بالتدخل في اختصاصاته.

وذكر بعيرة، أن بداية التشرذم كانت مع تدخل أطراف من مجلس النواب في مسار الحوار السياسي، متجاهلين اللجنة المنتخبة من المجلس لهذا الأمر، حيث انفرد 100 عضو من الغرب والجنوب، وذهبوا لعقد جلسة، لكنهم فشلوا في ذلك.

واستطرد قائلاً “إن لوائح مجلس النواب الداخلية لا يوجد بها نص على مدة رئاسة المجلس، لكن العقل والمنطق يُفترض أن تكون الرئاسة دورية ويتم تداولها”

