وصول السيولة المالية لمصارف درنة باستثناء "التجاري"

أكد عميد بلدية درنة احميده تربح أن السيولة المالية وصلت إلى المصارف التجارية بدرنة باستثناء المصرف التجاري الوطني. وأوضح تربح في تصريحات له ، أن السيولة لم تصل إلى المصرف التجاري الوطني بسبب إجراءات ادارية عالقة لدى المصرف المركزي. وطالب عميد البلدية، إدارة المصرف التجاري بسرعة استيفاء المعاملات المالية والفنية لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير المخصصات المالية لهم أسوة بباقي المصارف التجارية العاملة داخل المدينة.

وأشار تربح إلى أن دخول السيولة النقدية للمدينة تم بالتنسيق مع أمر غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء سالم الرفادي بعد أخذ الإذن من قبل مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء. كما ثمن عميد البلدية مجهودات جهاز أمن المنشآت على تأمين دخول السيولة النقدية لمدينة درنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية