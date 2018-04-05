الثني: أجحفنا بحق طبرق

قال رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، خلال كلمة في ختام زيارته إلى مدينة طبرق، الخميس، إن الحكومة كانت مجحفة في حق طبرق، مضيفا أن “المؤقتة” وافقت على مجموعة من المشاريع من إنشاء وصيانة وتحوير بمختلف القطاعات.

وكان الثني وصل طبرق الاثنين للقيام بجولة على بلديات طبرق وامساعد وبئر الاشهب، والوقوف على الخدمات وإطلاق عدد من المشاريع.

وأعطى الثني، خلال الزيارة، الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع رصف وإنارة الطريق الدائري الأول في طبرق بتكلفة مالية تُقدر بـ24 مليون دينار، كما وافق على قرار استكمال مشروع رصف طريق عمر المختار وسط المدينة، وخصص لذلك 4 ملايين دينار.

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