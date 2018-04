العامة للكهرباء تكشف أسباب الإظلام التام بالمنطقة الشرقية

كشفت الشركة العامة للكهرباء، عن أسباب حدوث الإظلام التام الذي شهدته مساء اليوم الخميس، المنطقة الممتدة من أجدابيا غربًا إلى طبرق شرقًا.

ونشرت الشركة في توضيح عبر صفحتها على فيسبوك أن الإظلام التام حدث نتيجة لفصل دوائر نقل الطاقة التي تربط بين المنطقة الغربية والشرقية، لافته إلى انعزال محطات المنطقة الشرقية على اثرها.

وأفادت الشركة، بأن الفصل تسبب في خروج وحدات توليد الطاقة في كل من الزويتينة والسرير وشمال بنغازي.

وتعاني مختلف المدن الليبية من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي رغم ما تقوم به الشركة العامة للكهرباء من محاولات طرح احمال

وبين مدير إدارة التحكم الشرقية أحمد العرفي في وقت سابق أن شبكة الكهرباء الشرقية معزولة تماما عن الشبكة الغربية من البلاد ما يعني ان انقطاع الكهرباء في الشرق لا يمتد للغرب

