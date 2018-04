«الضمان الاجتماعي» يبحث تأسيس نظام «الجودة الشاملة» في الفروع

المتوسط:

نظم مدير إدارة الجودة وتقويم الأداء في صندوق الضمان الاجتماعي، حمزة الشريف، لقاء عمل ناقش فيه آليات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في الفروع والمكاتب الخدمية للصندوق، حيث أنتهى اللقاء إلى شروعها الفعلي في تأسيس النظام الجديد والتدرج في مراحله الأول والثاني.

ومن المقرر أن تشمل الخطة إعادة تشكيل لثقافة موظفي الصندوق بتعزيز مفاهيم الجودة لديهم، أملاً في الانتقال من النمط الإداري التقليدي بالتعديل المستمر للأداء وصولاً إلى تحقيق رؤية ورسالة الصندوق وأهدافه الإستراتيجية.

وبحسب المتخصصين من فريق إدارة الجودة فإن ضمان خروج المشروع بصورته النهائية يشترط وجود نقاط فعلية ستسهم في نشر ثقافة الجودة الشاملة ويأتي في مقدمتها، تجميع المواضيع المقترحة وتبويبها إلى شقين (تدريبي ــ توعوي)، دراسة الأعداد المستهدفة من كافة المستويات وحصرها، تصنيف المستويات المستهدفة إلى مستويات قيادية (صف أول ـ ثاني ـ ثالث)، توزيع المواضيع المقترحة بما يتناسب مع كل مستوى، توزيع جوانب الخطة، وفق جداول زمنية عن السنوات (2018/2019/2020)، مع الأخذ في الاعتبار التوزيعات الجغرافية للفروع.

