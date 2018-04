المتوسط:

‏اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بحضور مدراء المصارف التجارية الجمهورية والصحاري والتجاري ، ومعاون مدير مصرف الوحدة، ونائب مدير مصرف شمال افريقيا.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة بطرابلس، أزمة السيولة وسعر الصرف ورسوم التحصيل المصرفي والاعتمادات المصرفية .

