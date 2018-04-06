محمود المصراتي:الإنتخابات مستحيلة في ظلّ وجود السلاح

أكد الصحفي الليبي محمود المصراتي, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الخميس 5 أفريل 2018, أن تنظيم الإنتخابات عملية مستحيلة في ظلّ وجود السلاح خارج سيطرة السلطة, وخاصة غرب البلاد.

وأضاف المصراتي أن أزمة ليبيا كانت ولا تزال في المليشيات المسلّحة التي عبثت بكل مجالات ومرافق الحياة فيها ،مشدّد على أنه لا وجود لحلّ سياسي للأزمة الليبية في ظلّ وجود المليشيات المسلّحة.

وتابع بأن حلحلة الأزمة الليبية يقتضي إيجاد حلول جديّة برعاية الأمم المتحدة لتفكيك المليشيات المسلّحة ونزع أسلحتها ،ولاحظ في المقابل أنه بات من الواضح جدّا عدم وجود أيّة نية من المجتمع الدولي لحلحلة الأزمة في بلاده.

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