«المرافق التعليمية» تعقد اجتماعها الدوري العام

عين ليبيا

عقد صباح الأربعاء الموافق 4-4-2018 بديوان المصلحة وبحضور مدير عام المصلحة المكلف (عادل جمعة) ومدراء ادارات ومكاتب ورؤساء الأقسام التابعة لها اجتماعهم الدوري العام.

واستعرض الاجتماع خطة سير العمل المعمول بها للربع الأول ووضع الترتيبات الفنية النهائية لاستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية من فصول متنقلة لحل مشكلة ازدحام الطلبة في بعض المدارس.

وأكد المدير العام الكلف (عادل جمعة) ‘لى ضرورة الاسراع بإنهاء إجراءات ملف المواد الكيميائية الفائضة وإمكانية نقلها إلى صالح التعليم العالي والمعاهد العليا والمهنية.

كما تطرق إلى متابعة كافة المدارس بالمناطق والتى تحت الصيانة وتضليل كافة المعوقات لإنهائها على أكمل وجه.

وفي تنويه خاص شدد (جمعة) إلى ضرورة الالتزام بمواقيت العمل المنصوص عليها لكافة الموظفين.

يشار إلى أن مصلحة المرافق التعليمية تعقد اجتماعها بين الحين والآخر لمناقشة كافة المشاكل التي تواجه العملية التعليمية وإيجاد طرقا لحلحلتها.

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