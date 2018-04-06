أموال القذافي تلاحق رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة

أعلن النائب في البرلمان الأوكراني فلاديمير أرييف، إن السلطات الأوكرانية بدأت التحقيق في معلومات عن أموال تلقتها رئيسة الوزراء السابقة تيموشينكو من ليبيا.

وقال أرييف على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” إن السلطات الأوكرانية المتمثلة بمكتب مكافحة الفساد بدأت التحقيق في معلومات عن تمويل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لحملة يوليا تيموشينكو الانتخابية في عام 2010.

ووفق المعلومات الجاري التحقيق بشأنها فإن تيموشينكو ربما تلقت مبلغ 4 ملايين يورو من معمر القذافي.

و نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريراً حول توجه ممثل عن القذافي إلى العاصمة الأوكرانية كييف لتسليم المبلغ إلى يوليا بغرض دعم حملتها الانتخابية التي انتهت بالفشل.

وكان مترجم معمر القذافي الأسبق، مفتاح المسوري، قد أكد في حوار خاص لبوابة افريقيا الاخبارية ، تمويل القذافي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بمبلغ وقدره 20 مليون يورو، مشيرا إلى أن رجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين تولى أمر تسليم المبلغ إلى ساركوزي.

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