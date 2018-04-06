الهيئة العامة للثقافة تحتفل باليوم العالمي لـ«الطفل اليتيم»

عين ليبيا

أحيث الهيئة العامة للثقافة اليوم العالمي للطفل اليتيم بدايون الهيئة وذلك صباح اليوم الخميس 5أبريل 2018 بمشاركة مؤسسة (أمل الوطن) لرعاية الأيتام وفروعها وبحضور مدارء الإدارات والمكاتب بالهيئة العامة للثقافة وموظفيها ومنظمات المجتمع المدني.

وألقيت كلمة الهيئة العامة للثقافة التي ألقتها الأستاذة نبيلة ديهوم مرحبة بالضيوف الكرام ومحيية مؤسسة أمل الوطن لرعاية الأيتام مبينة أهمية إحياء هذا اليوم العالمي إيمانا من الهيئة بأن ليبيا لاتبني إلا بسواعد أبنائها البارين، ولأن الهيئة رفعت شعار الثقافة تجمعنا فإن هذا الحدث والجمع الكريم مع أبنائنا خير دليل علي نجاح مشروع الهيئة العامة للثقافة لعودة الأمن الاجتماعي والتعايش السلمي، مجددين العهد لأبنائنا أننا على الدرب سائرون.

كما ألقت الاستاذة شادية كلمة مؤسسة أمل الوطن لرعاية الأيتام شاكرة الهيئة العامة للثقافة على إحيائها هذا اليوم العالمي للطفل اليتيم ومرحبة بالحضور لاهتمامه بالطفل اليتيم.

وانطلقت الاحتفالية بالأهازيج والأغاني التي تتغنى بالطفولة وبالوطن مع موجات من الزغاريت والرقص على أنغام النوبة والزكرة وسط بهجة الأطفال والحضور.

وفي اختتام الاحتفال قامت الأستاذة شادية بتسليم درع مؤسسة أمل الوطن للهيئة العامة للثقافة واستلمها الأستاذ المبروك الغالي مدير إدارة المطبوعات والمنظمات الفنية.

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