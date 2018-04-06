وصول شحنة مشغلات غسيل كلي لطبي طبرق

وصلت هذا اليوم لمركز طبرق الطبي شحنة من مشغلات غسيل الكلي الصناعي والتي تقدر بحوالي ” 6000 ” ألاف غسلة .

وأوضح مكتب الإعلام بالمركز في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية بأن الشحنة وصلت من الإمداد الطبي بنغازي ، مؤكداً بأن الشحنة تكفي لثلاث أشهر .

مشيراً بأن المشغلات هي من صنع شركة ” ببيراون ” بحجم واحد لتر ، وطالب مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي الأمداد الطبي الأستمرار في توفير هذه المشغلات بشكل دائم نظراً لأهميتها لمرضي غسيل الكلي الصناعي بمركز طبرق الطبي

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