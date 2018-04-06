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نجاح العملية 13 على التوالي للقلب المفتوح بطبي طبرق

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نجح الفريق الأجنبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح و الفريق الليبي المصاحب له من أطباء و تمريض و فنيين من إجراء العملية الثالثة عشر للقلب المفتوح للطفل ” محمد ” من مدينة سبها، والذي يبلغ من العمر ” سنة و نصف ” .

وقالت استشاري أمراض قلب الأطفال الدكتورة أمال الخازمي ،إن الطفل كان لديه تشوه مركب في القلب ، مؤكدةً علي نجاح إجراء العملية للطفل وهو الأن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق .

وأشارت الخازمي ،بحسب ما نقل المكتب الإعلامي للمركز ،بأن العملية كانت عبارة عن ” ثقب بين البطينين ” ، هذا ووصل الطاقم الأجنبي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح إلى مركز طبرق الطبي بداية الأسبوع الماضي ، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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