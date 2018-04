في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام..بعثة الاتحاد الأوروبي: نخوض حربا ضد عدو خفي

المتوسط:

“الألغام .. ليست مجرد ذكرى لحرب مضت .. بل استمرارا لها ” وقد تلوث العالم بالألغام .. حتى باتت العدو الخفي الذي تبحث عنه بعثة الاتحاد الأوروبي في حربها الحثيثة ضد الألغام في العالم كله.

و يأتي اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، ليعلن عن ويلات ذاقها العالم من تلك الألغام، و قد ذاقت ليبيا مرارة الحرب و ألغامها فأصبح مواطنيها تحت رحمة لغم يجعلهم على أطراف الحد الفاصل بين الحياة والموت.

وبمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ، “إن الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الراسخ بتقديم الدعم والمساعدة للبرنامج الوطني الليبي بشأن استراتيجيات إزالة الألغام وتطهير المناطق المتضررة من الحرب من الذخائر القابلة للانفجار”..

وأضافت البعثة ، ” إن الاتحاد الأوروبي لديه تاريخ طويل من الدعم للأعمال التي تتناول خطر الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، حيث تغطي مساعدات الاتحاد الأوروبي جميع الجوانب الرئيسية سوى إزالة الألغام، والتوعية بالمخاطر،و مساعدة الضحايا،و تدمير المخزون”.

وأكملت البعثة ،” إن العديد من البلدان المتضررة بشكل كبير استفادت .

في الفترة 2012-2016 حيث قدم الاتحاد الأوروبي مساهمات مالية لأنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام في جميع أنحاء العالم بمبلغ بقدر بحوالي 300 مليون يورو. وعلاوة على ذلك، قدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو أخرى خلال نفس الفترة.

وعن استفادة ليبيا من مساعدات الاتحاد الأوروبي لإزالة الالغام قالت البعثة،” الاتحاد الأوروبي حالياً بتمويل برنامج التخلص من الذخائر القابلة للانفجار (EOD)، الذي تنفذه دان تشيرتش إيد (DCA). ويستجيب فريق العمل الميداني التابع لـ EOD في مدينة سرت بانتظام لاستدعاء العائدين والسلطات المحلية في حين تنسق الـ (DCA) بشكل وثيق مع مجلس سرت البلدي. ونتيجة لذلك، وحديثاً تم اكتشاف ذخائر غير المنفجرة أخرى في موقعين للنفايات في مواقع مختلفة من المدينة، حيث يقدم فريق DCA لتعليم المخاطر المنتشر في سرت جلسات منتظمة للأطفال وموظفي المجالس. كما قدم الفريق جلسة رسمية إلى شركة سرت للنظافة، المسؤولة عن جمع القمامة في المدينة لأنها غالباً ما تكون معرضة للذخائر غير المنفجرة.”

واستطردت البعثة،” هناك حرص من قبل DCA على توسيع برامجها المتعلقة بالألغام في شرق ليبيا وتعمل بالفعل عن كثب مع السلطات في بنغازي في هذا الصدد”.

وفي نفس السياق أكد عميد بلدية سرت ، مختار المعداني ، ” إن الاتحاد الأوروبي ساعد الكثير من العائلات على العودة إلى حياتها الطبيعي في سرت بالإضافة إلى مشاركة الـ DCA مع أهالي سرت في فهم احتياجاتهم، حيث ساعدت الـ DCA على الاندماج مع المجتمع في مدينة سرت وبناء علاقة ثقة مع المجتمع”

واستعرضت البعثة أبرز انجازاتها في سرت وأبرزها قيام فريق العمل الميداني لتخلص من الذخائر القابلة للانفجار بقوم بإزالة قذيفة هاون من مبنى في وسط سرت ، وأيضا إزالة قنبلة طائرة من غرفة نوم طفل ومن خارجها لنقلها إلى موقع التدمير في سرت، وقيام الفريق بمقابلة مع أحد المزارعين حول الذخائر غير المنفجرة على أرضه في سرت.

وأضافت البعثة إن مفتش التخلص من القنابل لمشروع الاتحاد الأوروبي يقوم بحفر قنبلة طائرة من مزرعة فاكهة في سرن ، ونجحت فرق الـ DCA للتخلص من الذخائر القابلة للانفجار الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في التخلص من صاروخ بالقرب من أحدى المباني في سرت.

وكشفت بعثة الاتحاد الأوروبي الى ليبيا عن فخرها في الإسهام في نمو منظمة حقول حرة ( Free Field Foundation)، وهي منظمة ليبية حقيقية تعمل في مجال الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام، من خلال مشروع مدته 4 سنوات مع مجموعة إزالة الألغام الدانمركية.

وذكرت البعثة إن سفيرة الاتحاد الأوروبي الى ليبيا بتينا موشايت زارت ورشة عمل بعنوان “التخطيط الاستراتيجي لمنظمة الحقول الحرة”، التي نظمتها منظمة حقول حرة في مقر الكشافة بطرابلس لجميع موظفي المنظمة وبمشاركة المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام وذلك في يناير الماضي بهدف تسليط الضوء على التزام الاتحاد الأوروبي بالأعمال المتعلقة بالألغام.

