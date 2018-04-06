انطلاق مشاورات عامة تحضيرا لمؤتمر الحوار الوطني

انطلقت في اثنتين من المدن الليبية، يوم الخميس، أعمال “الملتقى الوطني الليبي” تحضيرا لمؤتمر الحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة وتعتزم تنظيمه لإنهاء الانقسام السائد في البلاد.

واستهل “الملتقى الوطني الليبي” أعماله في مدينتي زوارة غرب البلاد قُرب الحدود مع تونس وبنغازي في الشرق.

وتدور الملتقيات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويتولى تنظيمها “مركز الحوار الإنساني”، وهو منظمة مقرها في جنيف وتُعنى بالتوسط لحل النزاعات المسلحة، وستتواصل هذه الملتقيات حتى يوليو في 19 مدينة ليبية أخرى، كما ستعقد ملتقيات في مصر وتونس أيضا، تخصص لليبيين المقيمين في الخارج، حسب ما أوضح “مركز الحوار الإنساني”.

وقال المركز إن الهدف من هذه الملتقيات هو إفساح المجال أمام ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين المحليين للتعبير عن رؤاهم لمستقبل بلدهم والحلول التي يقترحونها للتوصل إلى رؤية تقرّب الليبيين من حل دائم.

وشدد المركز على أن هذا الملتقى ليس محاولة للحلول محل العمليات الانتقالية الأخرى مثل الانتخابات أو الدستور الجديد، بل لتعزيزها.

ويأتي انعقاد هذه المؤتمرات حسب خطة العمل التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في سبتمبر 2017، لحل الأزمة في ليبيا فإن مؤتمر الحوار الوطني ستسبقه انتخابات عامة يفترض أن تجري هذا العام.

ومن المقرر إعداد مسودة دستور جديد لليبيا تطرح على استفتاء عام لإقرارها، ويفترض إقرار قانون للانتخابات العامة تجري على أساسه الانتخابات التي لا يزال موعدها غير محدد، علمنا أن نحو 2.5 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات المرتقبة.

المصدر: أ ف ب

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