الجغلالي: الملتقى الوطني سيستمر 4 أشهر ويشمل 30 منطقة

قال مسؤول الوساطة بمركز الحوار الإنساني التابع للأمم المتحدة “محمد الجغلالي” إن الملتقى الوطني الذي انطلق الخميس في كل من بنغازي وزوارة، سيستمر حتى نهاية أغسطس وسيشمل 30 منطقة جغرافية.

وأضاف “الجغلالي” في مداخلة قناة ليبيا الأحرار؛ أن انطلاق الملتقى أظهر رغبة حقيقية من شرائح مختلفة من الليبيين للمشاركة في تقرير مصير البلاد.

كما أكد “الجغلالي” أن الملتقى يهدف إلى الوصول لأرضية مشتركة في قضايا أساسية تهم الليبيين وليس قضايا آنية فقط؛ معتبرا أن ما يثار من انتقادات وتساؤلات حول الملتقى أمرا إيجابيا.

وكانت 35 شخصية من بنغازي، قد طالبت البعثة بمزيد من التوضيح حول جدول الأعمال، الذي وصفوه بأنه يلفه الغموض ولا يؤسس لمخرجات صلبة في حال نجاحه.

ودعت هذه الشخصيات المعنية بالملتقي الوطني الجامع الذي ترتب له البعثة الأممية في بيان لهم الخميس؛ الأمم المتحدة إلى إعادة كتابة جدول الأعمال بشكل ينسجم مع الترتيب القانوني والمنطقي والسياسي، من أجل بناء أرضية قانونية وتوافق مجتمعي حقيقي، وفق البيان.

وأكد البيان أن عدم الاتفاق المسبق على أوراق الملتقى الوطني الجامع يشكل ابتعادا عن الوضوح المطلوب لإنجاحه، ويفتح أبواب التفسير والغموض، على حد تعبير البيان.

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