مصلحة الأحوال المدنية توضح موقفها من منح أسرة القذافي أرقام وطنية

نفت مصلحة الأحوال المدنية المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام برفض منح أسرة العقيد معمر القذافي الأرقام الوطنية الخاصة بأفرادها.

وأوضحت المصلحة في بيان أصدرته ليل الخميس أن المصلحة ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بصرف الأرقام الوطنية لأفراد أسرته «التزاماً بكتاب مكتب النائب العام بالخصوص».

وجددت مصلحة الأحوال المدنية تأكيدها على دورها الوطني في حماية هوية الليبيين وحقهم في الحصول على الوثائق والمستندات الشخصية وأرقامهم الوطنية.

وكان أحد أفراد عائلة القذافي قد قال إن مدير إدارة التوثيق والمعلومات “عبدالحكيم بيوض” المعروف بـ”أبوعمار” رفض إدراج أسرة القائد الراحل معمر القذافي في منظومة الرقم الوطني، مبررا ذلك بأنهم ليسوا ليبيين ولا يحق لهم الحصول على أرقام وطنية.

“نص البيان”

في الوقت الذي تجدد فيه مصلحة الأحوال المدنية تأكيدها على دورها الوطني في حماية هوية الليبيين وحقهم في الحصول على الوثائق والمستندات الشخصية وأرقامهم الوطنية.

تنفي مصلحة الأحوال المدنية المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام برفض منح أسرة العقيد معمر القذافي الأرقام الوطنية الخاصة بأفرادها. وتؤكد المصلحة أنها ملتزمة بتنفيذ الاجراءات الخاصة بصرف الأرقام الوطنية لأفراد أسرته التزاماً بكتاب مكتب النائب العام بالخصوص. والذي يطلب من المصلحة صرف الأرقام الوطنية الخاصة بهم.

إن التأخر في صرف الأرقام الوطنية سببه وجود نواقص في الإجراءات، في حال استكمالها سيتم انجاز المعاملة، ولا وجود لأي تمييز ضد أي مواطن ليبي ولا تملك المصلحة أصلاً الحق في مصادرة الحقوق المدنية لأي مواطن ليبي. ومصلحة الأحوال المدنية لا يمكن لها أن تكون طرفاً سياسياً أو ممثلاً لأطراف خارج سلطة الدولة وهي ملتزمة بخدمتها لكل الليبيين.

ختاماً .. ندعو كل وسائل الإعلام للتواصل المباشر مع مصلحة الأحوال المدنية للحصول على أي معلومات أو أجوبة خاصة بأي أخبار متعلقة بعمل المصلحة، إيماناً منا بحق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات والأخبار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية