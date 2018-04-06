سيالة لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز: شعبنا يتطلع إلى مواصلة دعمكم من أجل إقامة دولته الديمقراطية

نقل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة امتنان الشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني لدول وشعوب منظمة عدم الانحياز لمواقفهم الداعمة للشعب الليبي ورغبته في الاستقرار وبناء دولة المسسات والقانون .

وقال سيالة في الكلمة التي القاها اليوم الخميس أمام الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز المنعقد في مدينة باكو الأذربيجانية ” إن شعبنا الليبي إذ يقدر لبلدانكم هذه المواقف يتطلع بثقة إلى مواصلة دعمكم لجهوده من اجل اقامة دولته الديمقراطية وتحقيق الاستقرار والعدالة والتنمية والمصالحة الوطنية .

وأكد سيالة في كلمته أن ليبيا وهي في طريقها لبناء دولة ديمقراطية مدنية حريصة على بناء علاقات ودية وبناءة مع كافة دول العالم تنشد تحقيق مصالح مشتركة مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى مع المساهمة الإيجابية في معالجة كافة القضايا التي تخدم السلم والعدل والتنمية في العالم .

وقال سيالة ” إن تحقيق أهداف حركة عدم الانحياز يعتمد على وحدتها وتضامن أعضائها في مناخ سياسي يسوده الاحترام المتبادل والعمل على المساهمة في خلق توازن عادل في العلاقات الدولية والقدرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة .

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