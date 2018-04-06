الأحوال المدنية توضح حقيقة رفض منح الأرقام الوطنية لأسرة القذافي

أخبار ليبيا24

نفى رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام برفض منح أسرة الرئيس السابق معمر القذافي الأرقام الوطنية الخاصة بأفرادها واصفا أياها ب”المزاعم”.

وأكد بالتمر أن المصلحة ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بصرف الأرقام الوطنية لأفراد أسرة القذافي، التزاماً بكتاب مكتب النائب العام بالخصوص، والذي يطلب من المصلحة صرف الأرقام الوطنية الخاصة بهم.

وأوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية أن سبب التأخر في صرف الأرقام الوطنية، وجود نواقص في الإجراءات، والتي وفي حال استكمالها سيتم إنجاز المعاملة.

وأكد بالتمر أنه لا وجود لأي تمييز ضد أي مواطن ليبي، موضحًا أن المصلحة لا تملك أصلاً الحق في مصادرة الحقوق المدنية لأي مواطن ليبي.

وأفاد رئيس مصلحة الأحوال المدنية أن المصلحة لا يمكن لها أن تكون طرفاً سياسياً أو ممثلاً لأطراف خارج سلطة الدولة وهي ملتزمة بتقديم خدماتها لكل الليبيين.

ودعا بالتمر كل وسائل الإعلام للتواصل المباشر مع مصلحة الأحوال المدنية للحصول على أي معلومات أو أجوبة خاصة بأي أخبار متعلقة بعمل المصلحة، إيماناً منها بحق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات والأخبار.

وكان محامي عائلة الرئيس السابق معمر القذافي، خالد الزايدي أكد أن إدارة التوثيق والمعلومات فى مصلحة الأحوال المدنية امتنعت عن إدراج أسرة القذافي في منظومة الرقم الوطني، بسبب الزعم بأن أفراد العائلة ليسوا ليبيين ولا يحق لهم الحصول على أرقام وطنية.

وأكد الزايدي بأن النائب العام شدد على ضرورة إتمام إجراءات العائلة وذلك في خطاب موجه لرئيس مصلحة الأحوال المدنية حمل توقيع رئيس قسم التحقيقات الصديق الصور بتاريخ 20 مارس المنصرم.

وأشار محامي عائلة القذافي فى تصريحاته السابقة إلى أن زوجة القذافي صفية فركاش وبناتها وأحفادها من أولادها لا يملكون فى الوقت الحالي أرقاماً وطنية لامتناع المصلحة عن إخراج قيد عائلة لهم .

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