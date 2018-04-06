البرلمان يعتزم إصدار قرار لحلحلة مشاكل المعلمين وتحسين أوضاعهم

بحث وزير التعليم عثمان عبد الجليل مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش أمس الخميس، السبل الكفيلة لتلبية مطالب المعلمين المنادية بتحسين أوضاعهم المادية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة كافة.

وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة التعاون مع مجلس النواب لوضع مطالب المعلمين موضع التنفيذ بدعم من السلطة التشريعية.

من جانبه أوضح رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، بأن المجلس سيصدر قراراً بشأن مطالب المعلمين، وذلك طبقاً لرؤية وزارة التعليم في تحقيق تلك المطالب والعمل على تنفيذها وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة.

يذكر أن اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التعليم بطرابلس، ضم عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عزالدين أبو راوي، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة، ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بالوزارة محمد المعتوق، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية مصطفى حمزة.

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