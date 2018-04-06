الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للبرنامج الليبي بشأن إزالة الألغام

جددت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، تأكيدها على التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بتقديم الدعم والمساعدة للبرنامج الوطني الليبي بشأن استراتيجيات إزالة الألغام وتطهير المناطق المتضررة من الحرب من الذخائر القابلة للانفجار.

وقالت البعثة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، إن الاتحاد الأوروبي لديه تاريخ طويل من الدعم للأعمال التي تتناول خطر الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، حيث تغطي مساعدات الاتحاد الأوروبي جميع الجوانب الرئيسية – إزالة الألغام، التوعية بالمخاطر، مساعدة الضحايا، تدمير المخزون، بناء القدرات والبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الكشف عن الألغام وإزالتها – وقد استفادت العديد من البلدان المتضررة بشكل كبير، مشيرا إلى أنه خلال الفترة 2012-2016 ، قدم الاتحاد الأوروبي مساهمات مالية لأنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام في جميع أنحاء العالم بمبلغ بقدر بحوالي 300 مليون يورو، وعلاوة على ذلك، قدمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو أخرى خلال نفس الفترة.

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