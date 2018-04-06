تفاصيل لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع محافظ المصرف المركزي

عقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس، اجتماعا موسعا، يوم أمس الخميس، ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر حسن، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لبحث عدد من الموضوعات الهامة التي تمس المواطن مباشرة.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات منها أزمة السيولة بالمصارف، وسعر صرف الدولار، وما مدي تطور نظام المدفوعات، ورسوم التحصيل المصرفي، والاعتمادات المصرفية، كما تطرق رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال الاجتماع إلى عدة نقاط هامة منها عن الدور المنوط به للرقابة الداخلية بالمصرف المركزي، وما هي السياسة القانونية المتبعة في حالة التقصير والإهمال وعن العجز المالي للدولة، وكيفية إيجاد طرق وحلول فورية للتخفيف من معاناة الموطن خاصة.

من جهته أعرب الكبير، عن ترحيبه بهذا الاجتماع والذي يهدف إلى خدمة الصالح العام قائلا “إن ما يهمني بالدرجة الأولي هو رفع المعاناة عن الموطن وان المشكلة الحقيقية أن ليبيا تعتمد على اقتصاد واحد هو النفط ونحن نعرف خسائر إيقاف النفط والتي وصلت إلى 160 مليار بالإضافة إلى حالة الانقسام السياسي وتأثيرها العام كما عبر عن استعداده للتعاون الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية خدمة للصالح العام”.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع عقد بحضور وكيل هيئة الرقابة الإدارية، ومدراء المصارف التجارية الجمهورية والصحاري والتجاري الوطني، ومعاون مدير مصرف الوحدة، ونائب مدير عام مصرف شمال أفريقيا، ومدير إدارة الرقابة علي المصارف بمصرف ليبيا المركزي، ومدير مكتب الرئيس ومدير عام الرقابة علي المصارف ، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب التشريعات والشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية.

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