إطلاق مشروع طرابلس الذكية نهاية الشهر الجاري

تحت شعار “انطلاقة نحو المدن الذكية”، عقد أمس الخميس بمقر الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اجتماعا بين وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس سامي الفنطازي.

هذا وتم عقب الاجتماع الإعلان عن إطلاق مشروع طرابلس الذكية بحضور الأجهزة الأمنية في المدينة.

رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، بين أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي سينطلق من مدينة طرابلس في نهاية شهر أبريل الجاري سيوفر المعلومات عن حالة الطقس وحركة السير والنقل والطوارئ، إضافة إلى مكافحة الجريمة وذلك من خلال أجهزة الاستشعار الذكية الموزعة على كافة أرجاء المدينة التي بدورها ستقوم بتوفير كافة المعلومات والخدمات بطريقة غير محسوسة وبدقة عالية .

من جهته قدم وزير الداخلية عبد السلام عاشور كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن أهمية المشروع من الناحية الأمنية، بدءاً من طرابلس تليها بنغازي، إلى حين تغطية كامل المدن الليبية وكذلك من ناحية تعزيز الشراكة بين قطاعي الاتصالات والداخلية.

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