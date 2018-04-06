الكشف عن خفايا صفقة القذافي وساركوزي

بعد قوله أن القذافي قام بتمويل حملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2007 بمبلغ 20 مليون يورو أرسلها له عبر رجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين، عاد مترجم معمر القذافي الأسبق، مفتاح المسوري ليكشف المزيد حول صفقة التمويل الغير قانوني.

وقال المسوري أن القذافي لم يلجأ إلى المعاملات المصرفية لتحويل المبلغ المالي، بل قام بإرساله إلى فرنسا داخل حقائب.

وأوضح المسوري أن قرار الدعم غير القانوني جاء بعد اجتماع ضم 3 شخصيات ليبية و 3 شخصيات تتبع حملة ساركوزي الانتخابية، مُشيراً إلى أن القرار في بدايته تضمّن مبلغ 50 مليون يورو.

وأشار مترجم القذافي في تصريحات لقناة روسيا اليوم إلى أن الرئيس الفرنسي الأسبق كان يردد للقذافي دائما: “أنا لست صديقك ليوم واحد، بل صديقك لكل الأيام”.

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