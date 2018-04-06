فك لغز مقتل رجل بعيار ناري في بنغازي

تمكن قسم التوثيق والمعلومات بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، من إلقاء القبض على قاتل رجل بواسطة عيار ناري.

وأوضح القسم، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، أنه بعد ورود إشارة لاسلكية لأعضاء قسم التحريات تفيد بالعثور على جثة عليها آثار أعيرة نارية، إضافة لتعرض المنزل الذي وجدت به الجثة للحرق، بدأ القسم بالتحري وحصر المشتبه بهم.

ووفقاً للقسم، انحصرت معلومات الاشتباه في شخص كان أخر من تم مشاهدته مع القتيل، حيث تم إلقاء القبض عليه، كما تم ضبط بندقية كلاشن كوف بحوزته، وبعد مواجهته بالمعلومات المتعلقة بكونه آخر من شوهد مع المجني عليه، اعترف بارتكابه الجريمة وحرق المنزل بعد ذلك.

وأوضح الجاني خلال التحقيقات أن سبب ارتكاب الجريمة كان ردة فعل ناتجة عن تحرش المجني عليه به.

هذا واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحضر للنيابة العامة.

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