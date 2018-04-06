محلل سياسي: يطرح مجموعة خطوات لانتخاب رئيس للدولة

رأى المحلل السياسي، إبراهيم هيبة، أن قانون انتخاب رئيس للدولة المقترح من قبل الهيئة العليا للانتخابات، معقد بعض الشئ ولا يحقق التوازن ولا يعزز حق المواطنة.

وقال هيبة، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، في تقديري أن تصميم قانون لانتخاب رئيس للدولة يجب أن يكون بالشكل الآتي، بحيث يتم تقسم ليبيا إلى سبعة دوائر انتخابية بواقع دائرتين انتخابيتين لإقليم طرابلس ودائرتين انتخابيتين لإقليم برقة ودائرتين انتخابيتين لإقليم فزان ودائرة انتخابية للمنطقة الوسطى تكون مناصفة بين الأقاليم الثلاث وهذه الدائرة السابعة، ويجب أن تشمل منطقة الجفرة وضواحيها جنوبا ومن سرت وضواحيها غربا حتى اجدابيا وضواحيها شرقا، مضيفا أنه فيما يخص الانتخابات التمهيدية، فيجب أن يتحصل أي مرشح علي تزكية أو أغلبية أصوات أعضاء مجلس بلدي واحد علي أقل تقدير، وعند حصول المرشح علي دعم وتزكية من مجلس بلدي واحد علي اقل تقدير يخوض المرشح حملة انتخابية مع بقية المرشحين أن وجد للحصول علي أغلبية أصوات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في الإقليم لكي يصبح مرشح للإقليم وتجري الانتخابات التمهيدية عن طريق التصويت السري المباشر بعد شهرين من بدا الحملة الانتخابية.

وتابع هيبة، “بعد فوز مرشح واحد بالظفر بمنصب مرشح للإقليم لخوض الانتخابات تبدأ الحملة الفعلية للانتخابات الرئاسية علي مستوي الدولة لفترة شهرين، وتجري الانتخابات بالتصويت الحر السري المباشر من قبل الشعب، ويتطلب الفوز بمنصب رئيس الدولة الفوز بأغلبية الدوائر الانتخابية، على أن تجري انتخابات بلدية جديدة قبل انتخابات رئيس الدولة.

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