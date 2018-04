موريتانيا تكشف تفاصيل اتفاق ” تسليم السنوسي ” إلى ليبيا

المتوسط:

كشف محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية،” إن موريتانيا لم تتسلم أي أموال من ليبيا مقابل تسليم عبد الله السنوسى مدير المخابرات الليبية الأسبق.

وأضاف ولد الشيخ ـ خلال مؤتمر صحفى ـ ” إن الاتفاق جاء فى البداية عن طريق طلب من الحكومة الليبية للقضاء الموريتاني فى إطار اتفاقية التعاون القضائي بين الدول العربية والتي وقعت عليها موريتانيا وليبيا ، وتلزم الدول بالتعاون فى مجال القضاء، وجاء الطلب من الحكومة الليبية لأن القضاء لديهم فى حاجة إلى بعض الشهادات والأقوال من رجل المخابرات السابق فى قضايا منها قضية سيف الإسلام القذافى وغيرها”.

وأكمل، ” وفق الاتفاقية جرى تسليمه بشروط ، الأول منها سلامته الجسدية والمعنوية ، إضافة إلى احترام كرامته ومعاملته باحترام طبقا لمقتضيات حقوق الإنسان والتعامل الأخلاقي والحضاري الذي تفرضه الكرامة الإنسانية “.

وأوضح ،” إن الشرط الثالث في أن يعاد إلى موريتانيا فور انتهاء السلطات الليبية من الحاجة إلى أقواله، ولم يشترط فى الاتفاق تقديم أى أموال لموريتانيا مقابل تسليمه”.

