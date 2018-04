بمشاركة 60 طالبا.. «جامعة الزيتونة» تختتم فعاليات المسابقة الثالثة لحفظ القرآن الكريم

المتوسط:

اختتمت جامعة الزيتونة بترهونة فعاليات المسابقة الثالثة لحفظ القرآن الكريم على مستوى كليات الجامعة بمشاركة أكثر من 60 طالب وطالبة، بمدرج كلية القانون بالجامعة.

وشهد حفل الاختتام الذي نظمه إدارة النشاط الطلابي بالجامعة تحت شعار (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) تكريم الطلبة الفائزين والمتحصلين على التراتيب الثلاثة الأولى من كل جانب.

الجانب الأول حفظ القرآن الكريم كاملا وتحصل على الترتيب الأول الطالب «عبدالسيد حسن عبدالنبي»، وتحصل على الترتيب الثاني الطالب «أحمد صالح الحويج»، وتحصل على الترتيب الثالث الطالبة «خولة مفتاح سعيد».

وفي الجانب الثاني في حفظ نصف القرآن الكريم تحصل الطالب «عبدالغني محمد معتوق» على الترتيب الأول، والترتيب الثاني تحصل عليه الطالب «محمد عزالدين صالح». أما الترتيب الثالث للطالب «الطاهر محمد الطاهر».

