المتوسط:

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني د. عثمان عبدالجليل بالمنظمة الدولية للنظم الانتخابية (( IFES )) بمقر وزارة التعليم بحضور كلاً من مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة ومدير مكتب التدريب وتطوير التعليم.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق حول إعداد المنهج المقترح لتدريس مادة التربية الوطنية لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية بالتنسيق مع مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية .

كما ناقش الاجتماع تدريب معلمي التربية الوطنية على الأنشطة التفاعلية التي تتضمنها الدروس بالتنسيق مع مركز التدريب وتطوير التعليم ، و تدريب عدد 150 من معلمي اللغة الانجليزية بالتنسيق مع مركز التدريب وتطوير التعليم ، وتدريب كوادر من مركز المناهج على تصميم وتجهيز الجرافيك خاص بالمناهج الليبية، و إعداد مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم الليبية والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية من أجل توسيع أفق التعاون .

The post وزير التعليم بحكومة الوفاق يجتمع بوفد المنظمة الدولية للنظم الانتخابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية