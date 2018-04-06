الرئاسي يمنح 5 ملايين دولار دعماً لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا

قدّم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مساهمة قدرها 5 ملايين دولار الى صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام ماريا ريبيرو، إن هذه المساهمة هي رسالة واضحة بأن صندوق تحقيق الاستقرار هو ملك لليبيا، مضيفة أن المساهمة ستقدم فائدة ملموسة لليبيين الذين يعيشون في ظروف صعبة.

وأوضحت ريبيرو أن الأمم المتحدة تطلع إلى تشجيع حكومة الوفاق الوطني والشركاء الآخرين لمواصلة الإسهام في صندوق تحقيق الاستقرار.

وكان صندوق دعم الاستقرار في ليبيا شُكّل عام 2016، وتديره وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يذكر أن البعثة الأممية في ليبيا أطلقت مطلع العام الجاري، خطتها لدعم الاستجابة الإنسانية في ليبيا والتي تسعى من خلالها إلى جمع 313 مليون دولار لمساعدة أكثر من مليون ليبي.

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