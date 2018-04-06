السلطات الموريتانية توضح ملابسات تسليم عبد الله السنوسي لليبيا

قال وزير الثقافة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، إن بلاده لم تتسلم أية أموال من ليبيا، مقابل تسليم مدير المخابرات الليبية الأسبق، عبد الله السنوسي.

وأكد ولد الشيخ خلال مؤتمر صحفي أمس، أن اتفاق تسليم السنوسي موثق بالصوت والصورة، موضحا أن الاتفاق تم في إطار اتفاقية التعاون القضائي بين الدول العربية، والتي وقعت عليها موريتانيا وليبيا، وتلزم الدول بالتعاون في مجال القضاء.

وأضاف الوزير الموريتاني أنه وفق الاتفاقية جرى تسليم السنوسي بشروط، وهي سلامته الجسدية والمعنوية، واحترام كرامته، ومعاملته باحترام طبقا لمقتضيات حقوق الإنسان، وأن يعاد إلى موريتانيا فور انتهاء السلطات الليبية من الحاجة إلى أقواله.

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