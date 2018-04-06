أوكرانيا تفتح تحقيقا مع رئيسة وزرائها السابقة بسبب مزاعم حول تمويلات ليبية

قال النائب الأوكراني، فولوديمير أرييف، إن محققين في الفساد في أوكرانيا، ينظرون في مزاعم بأن معمر القذافي قدم تبرعات بقيمة ملايين الدولارات، لحملة يوليا تيموشينكو الرئاسية في عام ألفين وعشرة.

وأشار أرييف، وهو عضو في كتلة حزب العمال التقدمي الحاكم في بوروشنكو، إلى أنه وغيره من النواب طلبوا رسميا من مكتب مكافحة الفساد الوطني الأوكراني، النظر في المزاعم التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط العربية في فبراير الماضي حسب قوله.

فيما نفت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة تيموشينكو هذه المزاعم.

يشار إلى أن صحيفة الشرق الأوسط، قد نشرت في فبراير الماضي أن أحد ممثلي القذافي قام بالطيران على متن طائرة خاصة إلى كييف، لتسليم حقيبة تحتوي على أربعة ملايين وتسعمئة ألف يورو، نقدا، للمساعدة في تمويل محاولة تيموشينكو الرئاسية غير الناجحة في ألفين وعشرة.

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