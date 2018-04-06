موريتانيا تنفي تسلمها أموال مقابل تسليم السنوسي

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، استلام دولته أموالا مقابل تسليم رئيس جهاز المخابرات في نظام القذافي عبدالله السنوسي إلى ليبيا.

وأكد ولد الشيخ، الخميس، أن تسليم موريتانيا، لعبدالله السنوسي، كان وفق شروط أهمها، أن يعاد إلى موريتانيا فور انتهاء السلطات الليبية من الحاجة إلى أقواله، ولم يشترط في الاتفاق تقديم أي أموال لموريتانيا مقابل تسليمه.

وأضاف ولد الشيخ، أن الاتفاق جاء في البداية عن طريق طلب من الحكومة الليبية للقضاء الموريتاني في إطار اتفاقية التعاون القضائي بين الدول العربية والتي وقعت عليها موريتانيا وليبيا.

يذكر أن السلطات الموريتانية سلمت، رئيس جهاز المخابرات في نظام القذافي عبدالله السنوسي إلى السلطات الليبية في 5 سبتمبر من عام 2012.

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