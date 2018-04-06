حراك 30 مارس يبحث خططه المستقبلية ويعزز وجوده في الجنوب

قال عضو اللجنة التحضيرية لحراك 30 مارس، الجمعة، إن أعضاء الحراك ناقشو خلال اجتماع موسع لهم تقييم عمل اللجنة التحضيرية خلال فترة الإعداد للحراك، ووضع خطة عمل مستقبلية؛ لمتابعة تنفيذ مطالب الحراك .

وأضاف قليوان، في تصريح للرائد، أن من أولويات مطالب الحراك هو الاستفتاء على الدستور والخروج من المراحل الانتقالية، وتشكيل حكومة قوية تجمع شتات الليبيين، إضافة إلى المصالحة الوطنية، وعودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم، وعدم التعدي على قوت الليبيين من خلال إغلاق الحقول النفطية.

وفيما يخص الجنوب الليبي وما يعانيه من أزمات أمنية وخدمية أكد قليوان أن الحراك شكل لجنة عليا في مدينة طرابلس ولجانا فرعية في مختلف المدن الليبية؛ للمشاركة في الحراك والعمل على توسيع رقعة المشاركة، مضيفا أن الجنوب كان حاضرا وبقوة في نقاشات أعضاء الحراك؛ من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المنطقة الجنوبية، والتي فشل ممثلو الجنوب في مجلس النواب والحكومات في توفيرها. بحسب وصفه.

يشار أن حراك 30 مارس ينظمه مجموعة من النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا؛ بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال الاستفتاء على الدستور فالانتخابات.

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