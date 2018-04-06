أهالي قرية بالحديد يطالبون المؤرخين والمختصين من هيأة الآثار زيارة المنطقة

البيضاء 06 أبريل 2018 (وال) – طالب أهالي قرية بالحديد الواقعة في بلدية ساحل غرب مدينة البيضاء بحوالي 28 كم بضرورة زيارة المؤرخين والمختصين من هيأة الآثار لمنطقتهم التي تنتشر بها غرف نحتت في الجبال، وحفر ربما قد تكون قبورًا أثرية.

وتقع هذه القبور مع بيوت أنيقة النَّحت والشَّكل، تعلوها ركام لقلعة تهالكت بفعل ما فعلته عوامل مختلفة كما يبدو في مرتفعات ما يعرف شعبياً بمرتفع “أمة الناس” وهى ارتفاع يحيط بكافة القاطنين بالمنطقة.

وبحسب أهالي المنطقة أن هذه الغرف لم تشهد أية أعمال حفريات أو متابعة من الجهات المختصة بذلك.

وأكد رئيس هيأة الآثار لدى الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور أحمد حسين أنهم عقب زيارة للموقع سوف يتواصلون عبر المختصين ومكتب الآثار بالحدود الإدارية للمنطقة المستهدفة لإجراء المسح العام.(وال – البيضاء) أ ف/ أ د

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