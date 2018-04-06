شركة الكهرباء : سبب الإظلام التام في المنطقة الشرقية بسبب انفصال دوائر نقل الطاقة

قال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، محمد التكوري، إن سبب الإظلام التام الذي تعرضت له المنطقة الممتدة من اجدابيا إلى طبرق ومناطق الواحات والكفرة الليلة البارحة، هو انفصال دوائر نقل الطاقة التي تربط دوائر المنطقة الشرقية بدوائر المنطقة الغربية، مما أدى إلى خروج محطات السرير والزويتينة وشمال بنغازي، موضحا مباشرة الشركة في العمل على إعادة تشغيل محطات التوليد وإعادة ربطها بالشبكة.

وفي رده عن أسباب طرح الأحمال في المنطقة الوسطى والغربية قال التكوري، إن أعمال الصيانة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط أدت إلى قطع إمدادات الغاز عن المحطات العاملة بالغاز، وأن طرح الأحمال في المنطقتين المذكورتين سيستمر إلى حين انتهاء المؤسسة الوطنية للنفط من أعمال الصيانة، في الثامن عشر من أبريل الجاري.

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