الزائدي يدعو لمصالحة وطنية جدية

دعا أمين المكتب التنفيذ للحركة الشعبية الوطنية، مصطفى الزائدي، متصدري المشهد الليبي، بإطلاق مصالحة وطنية جدية لإنقاذ ليبيا من أزمتها.

وقال الزائدي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن المصالحة الوطنية، هي وحدها السبيل لإنقاذ الوطن وتخليص الشعب من الفوضى، والعبث والحفاظ على ليبيا مستقرة مستقلة آمنة، مشيرا إلى أن أول خطوات تحقيق المصالحة هو الإفراج العاجل على كافة المعتقلين ظلما، وتطبيق قانون العفو العام، وإلغاء كل ترتيبات المجلس الانتقالي غير الشرعي،ورفض الانتقام، ونشر الطمأنينة لدي الجميع المخطئين، والمظلومين.

وأكد الزائدي، على أهمية تنظيم حوار شامل بين الجميع، حول المستقبل، ليتعاضد الليبيون لجبر الضرر، ورد المظالم سلما وليس جبرا، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب رفض التطرف وإبعاد المتطرفين عن دوائر التأثير، قائلا “المتطرفون أيا كانت أسباب تطرفهم، يهمهم فقط أنفسهم أو أحزابهم أو قبائلهم ولا يهتمون بشأن الأوطان والشعوب، فالمتطرف باسم الدين لا يبالي بقتل الآخرين ليفوز بالجنة، وهكذا الآخرين”.

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