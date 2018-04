«غوقة»: ليبيا بحاجة إلى حكومة واحدة تُنهى الصراع السياسي

رصد/ المتوسط:

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، عبد الحفيظ غوقة، إنَّ لأكثر إلحاحًا هو أنْ يكون لدولة ليبيا حكومة واحدة تنهي الحكومات المتعددة والصراع الذي أرهق الوطن والمُواطن.

وأضاف «غوقة»، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية،: «كنا نعتقد أنَّ مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، عندما رجع في شهر فبراير الماضي إلى طرابلس، لِيجمع فريقي الحوار من مجلس النواب والأعلى للدولة سَيعكفُ على تعديل الاتفاق السياسي، ويُصار إلى تَشكيل حكومة وفقًا للآلية التي اقترحها هوَ شخصيًا، التي حظيت بالقبول، إلا أنَّ هذا لمْ يتحقق، وبدأ يَكثر الحديث عن المُلتقى الوطني الجامع».

وتساءل «غوقة»،: «هل المُلتقى الوطني الجامع سيحلُ مَحل السلطة المُنتخبة ومسار العملية السياسية التي يُكرث الاتفاق السياسي هذه العملية السياسية كإحدى أهم المبادئ التي يقوم عليها الاتفاق السياسي.. هو يقول إنَّ هذه الخطوة هيَّ ضمنَ الاتفاق السياسي، إلا أنَّ هذا الاتفاق لا يقبل أن يكون هناك جسمًا آخر يتولى العملية السياسية خلافًا لمجلس النواب كسلطة أخيرة منتخبة».

