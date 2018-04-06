إنتاج ليبيا النفطي عند حوالي 1.05 مليون برميل يومياً

قال مصدر ليبي بقطاع النفط لرويترز اليوم الجمعة إن إنتاج البلد العضو في منظمة أوبك يبلغ حوالي 1.05 مليون برميل يوميا على الرغم من استمرار توقف الإنتاج في حقل الفيل الذي تبلغ طاقته الانتاجية 70 ألف برميل يوميا منذ فبراير شباط.وقال مصدر ليبي ثان بقطاع النفط إن الإنتاج تذبذب مؤخرا بين الصعود والهبوط حول مستوى 1.1 مليون برميل يوميا.

وأُغلق حقل الفيل النفطي في الثالث والعشرين من فبراير شباط وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة حالة القوة القاهرة بشأن تحميلات الخام في ميناء ميلتة النفطي في اليوم التالي.وكان الإغلاق مرتبطا باحتجاج لبعض أفراد حرس المنشآت النفطية بسبب مطالبهم بشأن الرواتب ومزايا أخرى.

وفي حين أعلن حرس المنشآت النفطية في السابع من مارس آذار أنه تم التوصل لاتفاق لاعادة فتح الحقل إلا أن المصدرين قالا إنه ما زال مغلقا بسبب مخاوف أمنية.

وقال أحد المصدرين “ما زالت هناك تهديدات للعمال في الحقل وذلك هو السبب في أنهم لا يمكنهم العودة”. ولم يحدد مصدر التهديد.وقال المصدر الثاني إن وجود جماعات مسلحة في محيط الحقل هو السبب وراء تأجيل إعادة فتحه.

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