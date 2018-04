المتوسط

نظمت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، شعبة أوباري، تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، محاضرات توعوية لطلاب التعليم الأساسي والمتوسط عن مخاطر مخلفات الحروب وكيفية الوقاية منها.

وأكدت الأمانة العامة، في منشور لها، عبر فيس بوك، أن المحاضرات أوضحت طريقة التعامل مع مخلفات الحروب، وذلك بالتعاون مع مكتب التعليم ومدراء المدارس في المنطقة.

وحث الفريق الهلال الأحمر، الطلاب على أربع نقاط أساسية هي أن «لا تلمس» «لا تقترب» «لا تحرق» «بلغ».

The post «الهلال الأحمر بأوباري» ينظم محاضرات طلابية للتوعية بمخاطر الألغام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية