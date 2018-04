مدير مستشفى أم الرزم: نقص الأدوية والأجهزة الطبية أبرز مشاكلنا

المتوسط:

أصدر مدير مستشفي أم الرزم العام شرق البلاد الدكتور، عزالدين ابريك، تقريره الإحصائي خلال الربع الأول من العام الحالي عن مختلف الخدمات المقدمة للمرضى خلال العام 2018، الذي يظهر مدى التقدم في العمل كماً ونوعاً في مختلف المجالات.

وأوضح ابريك، أنَّ إدارة المستشفي قد بذلت جهوداً كبيرة في تطوير الخدمة الطبية داخل الأقسام سواء في العيادات الخارجية أو داخل الأقسام من توسيع وزيادة عدد الأسرة وفتح عيادات إضافية لاستيعاب أكبر عدد من المرضى وتقليل قوائم الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية، حيث بلغ متوسط الحجوزات لمواعيد العيادات الخارجية خلال يوم واحد تقريباً (98) موعدًا لكافة التخصصات.

وأشار التقرير إلى أنَّ أعداد وإحصائيات الدخول والخروج والجهد المبذول من أجل زيادة الرعاية الطبية السريرية للمرضى، خاصة أن المستشفي تخدم كافة مناطق ام الرزم وما جاورها، بالإضافة إلى استقبال التحويلات الواردة من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لإدارة الخدمات الصحية ام الرزم في تخصصات الجراحة العامة، ومعامل التحاليل وقسم العمليات وقسم العناية المركزة وقسم الباطنة وقسم العظام وقسم الولادة الطبيعي وقسم أمراض النساء وقسم الولادة القيصرية والعيون والعظام والحضانة.

وبين التقرير أن عدد المراجعين علي وحدة وأقسام معامل التحاليل خلال الشهور الماضية بلغت (3.883) مريض وعدد المراجعين علي قسم الأشعة بالمشفى بلغ ( 1.922) مريض في حين أن عدد المرضى علي قسم الاطفال بالمشفى اثناء و بعد الدوام الرسمي بلغ (3.040).

وبذلك فقد بلغ إجمالي حالات أقسام الاسعاف والطوارئ، وحدة قياس الضغط الي (3.895) مراجع للعيادات الخارجية، في حين أن عدد المرضى الذين وصلوا الي وحدة الإسعافات الأولية رجال والنساء بمستشفي ام الرزم العام خلال ثلاث شهور قد بلغ (6.864)، أما استقبال العظام قد وصلت الي (1.035) مريض بينما بلغ إجمالي الدخول لأقسام الباطنة (4.932) حالة دخول أما عن استقبال الولادة فقد استقبل (1.959) حالة ولادة بين طبيعية وقيصيرية خلال الربع الاول من العام وهناك اعداد رسمية لباقي الخدمات المقدمة للأقسام الطبية الآخرة مثل العيون والأسنان والأنف والأذن والحنجرة والتغذية والتطعيمات والأشعة والتلفزيون والعقم والختان .

وأضاف مدير مستشفي أم الرزم العام، أنَّ هذا الجهد الكبير المقدم يأتي في ظل نقص بعض التخصصات الطبية والذي أثر على أداء القطاع الصحي في بلدية أم الرزم بشكل كبير، أما من حيث المستشفي يحتاج الي دعم إضافي وخاصة أن هناك نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية.

