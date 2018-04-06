مدير مستشفى أم الرزم العام يكشف عن تقرير الإحصائي لربع الأول من عام 2018

أم الرزم 06 أبريل 2018 (وال)- أصدر مدير مستشفى أم الرزم العام الخميس، تقرير الإحصائي خلال الربع الأول من العام الحالي، عن مختلف الخدمات المقدمة للمرضى خلال عام 2018، والذي يكشف مدى التقدم في العمل كماً ونوعاً في مختلف المجالات .

وقال الدكتور عز الدين أبريك – لوكالة الأنباء الليبية – إن إدارة المستشفى بذلت جهوداً كبيرة في تطوير الخدمات الطبية داخل كافة الأقسام، سواء في العيادات الخارجية أو داخل الأقسام من توسيع وزيادة عدد الأسّرة، وفتح عيادات إضافية لاستيعاب أكبر عدد من المرضى، وتقليل قوائم الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية، حيث بلغ متوسط الحجوزات لمواعيد العيادات الخارجية في يوم الواحد تقريباً (98) موعد في كافة التخصصات .

ويشير التقرير إلى أن أعداد وإحصائيات الدخول والخروج والجهد المبذول، من أجل زيادة الرعاية الطبية السريرية للمرضى، وخاصة أن المستشفى يخدم كافة مناطق أم الرزم وما جاورها، بالإضافة إلى استقبال التحويلات الواردة من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لإدارة الخدمات الصحية أم الرزم في تخصصات : الجراحة العامة، ومعامل التحاليل، وقسم العمليات، وقسم العناية المركزة، وقسم الباطنية، وقسم العظام، وقسم الولادة الطبيعي، وقسم أمراض النساء، وقسم الولادة القيصرية، والعيون، والعظام، والحضانة .

ويوضح التقرير أن عدد المراجعين على وحدة وأقسام معامل التحاليل خلال الشهور الماضية، بلغت (3.883) مريض، وعدد المراجعين على قسم الأشعة بالمستشفى قد بلغ ( 1.922) مريضاً، في حين أن عدد المرضى على قسم الأطفال بالمستشفى أثناء وبعد الدوام الرسمي قد بلغ (3.040) مريضاً، وبذلك يبلغ إجمالي حالات أقسام الإسعاف والطوارئ، ووحدة قياس الضغط، إلى (3.895) مراجعاً للعيادات الخارجية .

ويضيف التقرير أن عدد المرضى الذين وصلوا إلى وحدة الإسعافات الأولية رجالاً ونساء بمستشفى أم الرزم العام خلال 3 شهور قد بلغ (6.864) مريضاً، وأما استقبال العظام قد وصلت إلى (1.035) مريضاً، بينما بلغ إجمالي الدخول لأقسام الباطنية (4.932) حالة دخول، وأما عن استقبال الولادة فقد استقبل (1.959) حالة ولادة بين طبيعية وقيصرية خلال الربع الأول من هذا العام .

وبحسب التقرير، فإن هناك أعداد رسمية لباقي الخدمات المقدمة للأقسام الطبية الأخرى مثل : العيون، الأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، التغذية، التطعيمات، الأشعة والتلفزيون، العقم والختان.

وأوضح الدكتور عز الدين أبريك أن هذا الجهد الكبير المقدم يأتي في ظل نقص بعض التخصصات الطبية، والذي أثر على أداء القطاع الصحي في بلدية أم الرزم بشكل كبير، وأما من حيث المستشفى فيحتاج إلى دعم إضافي وخاصة بأن هناك نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية .

وأشاد الدكتور عز الدين أبريك بدور الأطقم الطبية والإدارية العاملة في المستشفى، على الجهود التي يبذلونها من أجل راحة المريض، لتقديم أفضل خدمة لأبناء بلدية أم الرزم وما جاورها .

وأكد الدكتور عز الدين أبريك أن إدارة المستشفى تعمل وفق سياسة وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة في إدارة الأزمة، كما تعمل على مجابهة كافة التحديات التي تحدق بالقطاع الصحي رغم الصعوبات والمعوقات التي يواجها المستشفى، إلا أن ذلك لم يثن من عزائمنا لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، وإدخال خدمات نوعية واستحداث الأنظمة الإدارية التي تخفف من معاناة وانتظار المرضى للحصول على الخدمة الطبية والعلاج .

وطالب الدكتور عز الدين أبريك المواطنين أن يتعاونوا مع الأطقم الطبية والإدارة، بما يقرب وجهات النظر ومن أجل تعزيز العلاقة بين الطرفين . (وال- أم الرزم) ر ت

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