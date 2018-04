عميد بلدية جردس العبيد يعتذر للسكان بسبب ضعف مستوى الخدمات

المتوسط

قدم عميد بلدية جردس العبيد، المهدي المهشهش، اعتذاره لسكان البلدية، بسبب ضعف مستوى الخدمات التي يقدمها المجلس البلدي للمواطنين.

وقال «المهشهش» في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن ضعف الخدمات التي تقدم من المجلس البلدي للمواطن ما هي إلا نتاج لوضع الدولة الليبية الراهن، وما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية حرجة.

وأضاف عميد البلدية أنه منذ توليه رئاسة المجلس البلدي جردس العبيد، واجه العديد من العقبات التي حالت دون تحقيق ما يصبو إليه من حياة كريمة للمواطن في بلديته.

ولفت المهدي المهشهش إلى أنه غير راض عن ضعف البنية التحتية، وضعف الخدمات التعليمية والصحية.

