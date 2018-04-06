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عقيلة: “أصحاب المصالح” يعرقلون الوفاق

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أرجع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أسباب عدم الوصول لوفاق حقيقى فى ليبيا، للتدخل “غير المبرر”  في الشأن الليبيمن من قبل أطراف خارجية لتحقيق مصالحها، إضافة إلى الخروقات التي حدثت في الاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن “أصحاب المصالح” يرون مصالحهم في استمرار الأزمة الليبية.

كما طالب عقيلة في كلمة له في المؤتمر السابع والعشرين لاتحاد البرلمان العربي بالقاهرة، برفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني، ليتمكن من طرد الجماعات الإرهابية،  وفرض الأمن والاستقرار في البلاد،  ومواجهة الهجرة غير القانونية، مؤكداً أن بعض الدول تزود الجماعات الإرهابية بالسلاح دون احترام لسيادة ليبيا.

وشدد عقيلة على أن الظروف والتحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة تضع البلاد على المحك، وأنه من المهم تضافر الجهود لمواجهة هذه المخاطر، وفى مقدمتها قضية الإرهاب التي تعانى منها ليبيا وبعض الدول العربية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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